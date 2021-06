Nuoto a Terni, evento nazionale nel weekend a borgo Bovio

Non solo la 43° Maratona delle Acque nel weekend sportivo di Terni. Spazio anche al nuoto con l’evento organizzato alla piscina comunale – la gestione è in mano all’Asd Azzurra della presidente Carla Carnevali – di borgo Bovio, in via Vulcano: atleti da tutto il centro Italia per la manifestazione che vedrà protagonisti circa 100 atleti di diverse categorie, dagli esordienti fino ai ragazzi più grandi. Tutto nel rispetto del protocollo anti Covid nella giornata di domenica.

I partecipanti e le gare

Gli atleti arriveranno – oltre agli umbri, sia per gli iscritti Fin che tesserati Endas – da Lazio, Emilia Romagna e Campagna. La manifestazione Endas – ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni – prevede gare di 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero, 200 farfalla, 200 rana, 200 stile libero e premiazioni in mattinata, quindi nel pomeriggio 100 dorso, 100 farfalla, 200 misti 100 rana, 100 stile libero e 200 dorso. Ci sarà anche il gruppo del Circolo Lavoratori Terni.

La voglia di ripartenza



«Sono molto contenta – spiega la Carnevali che, oltre ad essere presidente dell’Asd Azzurra, è anche numero uno regionale Endas e membro della giunta nazionale dell’ente – che la manifestazione si svolga a Terni perché a fatica siamo rimasti aperti durante l’ultimo anno e c’è stato un riscontro molto bello. Abbiamo salvato la stagione agonistica degli atleti. Cercheremo di fare il meglio possibile. I premi saranno consegnati ai rappresentanti delle società per non creare assembramenti». Massima attenzione al rispetto del protocollo: «Il riscaldamento sarà differenziato per gruppi di appartenenza di ciascuna squadra e abbiamo un impianto di igienizzazione di ultima generazione messo in funzione la scorsa estate in vista della riapertura a settembre». Anche per le piscine è stato un periodo difficile: «Sono state martoriate e solo pochi giorni fa ci hanno comunicato che al chiuso di poteva riaprire. Tutto lo sport ha avuto una storia complicata a causa del coronavirus, ma noi in particolar modo». Ora tuttavia è tempo di pensare alla ripartenza ed ai giovanissimi atleti in arrivo. Sarà presente il coordinatore nazionale Endas per il nuoto, Carlo Ferraioli.