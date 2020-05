Terni, si torna in piscina: «Ecco come funzionerà»

di F.L.

È tempo di tornare in vasca per gli amanti del nuoto: da lunedì può ricominciare anche l’attività delle piscine, anche se a Terni sarà una ripresa alla spicciolata. La prima a riaprire i battenti – o meglio le corsie – nella giornata del 25 maggio sarà infatti la piscina comunale di Campitello, gestita dalla Asd Azzurra Endas. Poi a seguire, a giugno, si potrà tornare in acqua via via anche nelle altre strutture, nel frattempo impegnate nella predisposizione degli adeguamenti e delle misure richiesti dalle linee guida governative.

Il regolamento

Presso la ‘cupola’ di Campitello al momento sarà possibile praticare solo nuoto libero, con orario 9-19. Per evitare assembramenti si potrà entrare negli spogliatoi ogni mezz’ora, una decina o poco più le postazioni singole ricavate sia per gli uomini che per le donne, con panche e armadietti numerati che verranno sanificati dopo ogni utilizzo. Sanificazione già fatta anche per tutti gli spazi comuni, anche l’acqua è già stata sottoposta alle analisi per verificare il rispetto dei parametri. «È tutto nella norma e sicuro» assicura Carla Carnevali, presidente dell’Asd Azzurra, che insieme agli altri dirigenti e ai volontari dell’associazione negli ultimi giorni è stata impegnata nello studio dei regolamenti e delle normative. «Siamo stati costretti a fare tutto piuttosto di corsa, ma siamo pronti» aggiunge. Tra le novità, oltre al gel igienizzante a disposizione nei locali, anche i pannelli separatori per le docce, che saranno a getto temporizzato. Nella giornata di domenica tutto il personale – una trentina di persone – sarà infine impegnato in un’attività di formazione. Già una quarantina le prenotazioni (al momento obbligatorie) raccolte per le prime due giornate di apertura. In via precauzionale contemporaneamente in acqua non potranno entrare oltre le 24 persone, anche se la normativa attuale – vista la dimensione della vasca – ne prevederebbe 35.

Il calendario di apertura delle altre piscine

Non riaprirà per ora l’altra piscina comunale gestita dalla Asd Azzurra Endas, quella di Borgo Bovio, che solitamente in estate, avendo meno meno affluenza, ha sempre chiuso a luglio. La stessa associazione dilettantistica si prepara invece alla ripartenza anche nella piscina all’aperto del Terra Umbra, i primi di giugno. Già fissata invece per il 6 giugno la riapertura della vasca del San Valentino Sporting Club e per l’8 giugno del Circolo lavoratori Terni. Sempre non prima della prima settimana di giugno si tornerà a nuotare anche alla Tonic e allo Stadium Palestra della salute (Piscine dello stadio). Probabilmente entro la prima decade dello stesso mese riaprtirà anche la piscina all’aperto della Passepartout.