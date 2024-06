Nuoto: Filiberto Bonduà a 90 anni centra il record italiano

di Giovanni Cardarello

«Bracciate da guinness dei primati. In vasca alla soglia dei 90 anni per battere i record e dimostrare che lo sport fa bene alla salute e nella vita tutto è possibile». Si apre così la nota ufficiale del Comune di Città di Castello in cui rende noto un evento davvero unico e per alcuni versi incredibile.

A quasi 90 anni d’età Filiberto Bonduà, della polisportiva Garden di Rimini, ha conquistato il record italiano con la staffetta M320 4X100 mista di nuoto. L’impresa è avvenuta nel corso del 37° meeting internazionale masters ‘Italo Galluzzi’-I nuotatori tifernati Polisport presso la piscina comunale di Città di Castello. Un meeting a cui hanno partecipato oltre 500 iscritti da tutto il centro Italia in rappresentanza di 70 società.

Secondo quanto reso noto dal Comune, gli organizzatori stanno verificando attraverso i giudici di gara e la Federazione italiana nuoto se l’impresa di Bonduà e compagni possa configurarsi anche come record europeo e addirittura mondiale.

La staffetta che ha centrato l’impresa è composta da Ermete Caleri, 67 anni e originario di Rimini, primo frazionista a dorso, Pierfranco Agrestini, 84enne bolognese, rana, e i riminesi Giuseppe Fantini di 85 anni, ex controllore di voto, delfino, e appunto Filiberto Bonduà, ex macchinista della Ferrovie dello Stato, quasi 90 anni, stile libero e ultimo frazionista. Gli atleti romagnoli non sono nuovi a tali imprese ma non avevano mai tentato la staffetta con frazioni da cento metri.