Nuova vincita a cinque zeri: con 3 euro ne ottiene 200 mila

Prosegue il periodo d’oro per l’Umbria in termini di vincite al gioco. Questa volta ad esultare è un fortunato giocatore che, con un biglietto da 3 euro acquistato nella tabaccheria di piazza Medaglie d’Oro, ne ha ottenuti 200 mila euro al Magico Natale. La notizia è riportata da Il Corriere dell’Umbria. Nei giorni scorsi c’era stata una vincita simile a Narni: 300 mila euro con una spesa di 5 in un esercizio commerciale in via della Stazione.

