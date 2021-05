Nuovo ospedale Narni-Amelia, presentato progetto esecutivo

Plesso ospedaliero, parcheggio multipiano a tre livelli, pronto soccorso, diversi ambulatori e un’area per la diagnostica per immagini con strumentazioni d’avanguardia come – ad esempio – risonanza Tac e due sofisticati apparati di radiologica. È ciò che prevede in estrema sintesi il nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia in località Cammartana: il progetto esecutivo è stato presentato martedì pomeriggio nella sede della Usl Umbria 2 in viale Bramante. La validazione è stata eseguita dalla società marchigiana Progetto costruzione qualità Pcq srl di Ancona, mentre ad occuparsi dello sviluppo è stato l’Rtp composto dalla capogruppo Steam srl di Padova con Promedia srl di Teramo, l’ingegnere Valter Catasti e il geologo Paolo Paccara.

La struttura ospedalierà avrà tra i servizi la dialisi con dodici postazioni, degenza medica, day hospital oncologico, ortopedia e chirurgia, sale operatorie, endoscopia, posti letto dedicati alla riabilitazione e cinque posti letto di terapia intensiva. «Si punterà molto all’innovazione per una risposta sanitaria più efficiente e per realizzare una struttura ospedaliera ‘di comunità’, ben inserita e integrata nella rete regionale, in grado di conciliare e unire specificità di funzione, come la riabilitazione, alle esigenze sanitarie locali», ricorda la Usl Umbria 2. «Unanime apprezzamento, alla versione definitiva del progetto e alla presentazione dell’opera, è stato espresso da tutti i presenti». Il progetto è stato riadattato alle più recenti norme costruttive ed è stato esposto – hanno partecipato i vertici aziendali – al presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi, dei sindaci dei Comuni interessati, Francesco De Rebotti (Narni) e Laura Pernazza (Amelia) e della presidente della III° consiliare permanente sanità in Regione Eleonora Pace. Massimo De Fino, direttore generale della Usl Umbria 2, ha evidenziato che «finalmente siamo giunti alla presentazione del piano esecutivo dell’ospedale comprensoriale trasformando in realtà i bisogni espressi in tanti anni dalle due comunità cittadine».