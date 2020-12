Ospedale Narni-Amelia Validazione progetto: contratto stipulato

di S.F.

Tra il Covid e una procedura non troppo celere di tempo ne è trascorso. Fatto sta che a distanza di oltre un anno – la determina a contrarre è dell’agosto 2019 – si è chiusa la procedura della Usl Umbria 2 per la validazione del progetto esecutivo del nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia: c’è la stipula del contratto con la società anconetana Progetto costruzione qualità Pcq srl di Ancona, vincitrice dell’appalto – base da 312.421 euro – con un maxi ribasso del 73,08%. Nel contempo è stata già ufficializzata la nuova ‘visione’ per la struttura nell’incontro di novembre tra Regione, azienda sanitaria locale e sindaci del territorio.

NOVEMBRE 2020: «OSPEDALE NARNI-AMELIA, ECCO COME SARÀ»

Si chiude l’iter

La stipula del contratto – considerando il ribasso il valore è di poco superiore agli 84 mila euro – arriva a mesi di distanza dall’aggiudicazione efficace (31 marzo). Per ora non c’è stata la consegna degli elaborati alla società vincitrice, momento che segnerà l’avvio della tempistica per la consegna del lavoro. La domanda è questa: è già obsoleto di partenza considerando l’annuncio della Regione di fine novembre oppure è ancora utile? Lo spiega il sindaco di Narni Francesco De Rebotti: «Mi è stato assicurato che il progetto esecutivo è quello, le modifiche riguardano l’aspetto economico-finanziario». Restano dei dubbi: «Siamo in attesa di un nuovo incontro per parlare dei passaggi burocratici da fare vista la variante – non la parte tecnica – del progetto, ho chiesto una verifica in tal senso e anche per la concretezza delle risorse a disposizione e se sono utilizzabili fin da subito». Tutte domande cui dare risposte a stretto giro: ad inizio febbraio ‘scade’ il termine per procedere con l’accordo di programma.

OTTOBRE 2020, TUTTO IN STANDBY CAUSA COVID

La verifica

In particolar modo la verifica riguarderà l’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale, le informazioni tecniche ed amministrative, le modifiche apportate al progetto, l’adempimento delle obbligazioni previste, l’inserimento e l’impatto ambientale, la funzionalità e la fruibilità, la stabilità delle strutture, la sicurezza delle persone, la durabilità, la manutenibilità, la coerenza dei tempi e dei costi e, in chiusura, l’organizzazione del cantiere. La Progetto costruzione qualità Pcq srl avrà trenta giorni per eseguire il lavoro dalla consegna della progettazione completa.