Nuovo stadio Ternana, pubblico interesse: giunta pronta per l’ok

Meno uno. Chiusa la Conferenza di servizi con la determina del Responsabile unico del procedimento Piero Giorgini, l’esecutivo Latini è pronto per uno dei passi propedeutici utile alla chiusura dell’iter di competenza comunale: nel primo pomeriggio di giovedì – seduta fissata per le 13 – è previsto il via libera per la proposta di pubblico interesse legata alla riqualificazione, valorizzazione e gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario del progetto per il nuovo stadio ‘Liberati’.

LA MOZIONE IN REGIONE: OK CON ‘TAGLIO’. CONFERENZA SERVIZI, LE RICHIESTE

LA DETERMINA DEL RUP GIORGINI: TUTTE LE INDICAZIONI DA RECEPIRE

Cosa comporta

L’ok della giunta sarà seguito dalla discussione in commissione consiliare e, infine, l’atto arriverà in consiglio comunale – passaggio previsto per metà maggio – per l’approvazione dell’assise. Come noto ultimato l’iter a palazzo Spada la palla passerà di nuovo alla Ternana: il progetto definitivo dovrà recepire gli input – non sono poche le indicazioni e le prescrizioni contenute nel documento firmato da Giorgini – pervenuti in sede di Conferenza di servizi. Dagli aspetti urbanistici a quelli edilizi, passando per quelli idrogeologici e le varianti necessarie al Prg parte strutturale e operativa. «Il progetto definitivo – viene ricordato – comportando atti di competenza regionale, dovrà essere oggetto di conferenza dei servizi decisoria convocata dalla Regione Umbria che sarà chiamata a deliberare entro 90 giorni dalla presentazione del progetto definitivo al Comune da parte del soggetto proponente». Poi si aprirà la partita tra palazzo Donini e palazzo Cesaroni. La storia in quel caso sarà ben più lunga e complicata.