Serie B, Sky si prende i diritti per il triennio 2021-2024

La serie B torna su Sky. Ora c’è anche l’ufficialità dopo i rumours delle scorse settimane: acquisiti i diritti per il triennio 2021-2024 per la copertura dei 380 match stagionali più playoff e playout. Per ora la novità riguarda solo la Ternana, già vincitrice del girone C. A stretto giro potrebbe aggiungersi anche il Perugia che, domenica pomeriggio, in caso di vittoria in Lombardia contro la Feralpisalò raggiungerà le Fere nel torneo cadetto.

LA TERNANA IN B A SUON DI RECORD

PERUGIA VERSO LA SERIE B: ULTIMA GIORNATA AL CARDIOPALMA

La trasmissione

A lanciare la notizia è lo stesso portale di Sky. Via libera all’acquisizione – offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B – dei diritti. «Su Sky Sport e Now tornano così le emozioni uniche del campionato di Serie B. Fino al 2024, Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia».