«Occhio a chi chiede di entrare in casa»

Tempo di Covid-19 e quindi di pericoli connessi all’emergenza. A lanciare l’allerta è il Comune di Marsciano. Questo il messaggio comparso sabato via social: «In questi giorni, purtroppo, sono arrivate al Comune segnalazioni circa la presenza di persone che chiedono di entrare nelle case, in special modo dove sono presenti anziani soli, con la scusa di consegnare pacchi di aiuti alimentari o anche con altre richieste legate sempre all’emergenza coronavirus. È quindi necessario prestare la massima attenzione. E comunque, anche solo in presenza di dubbi, invitiamo tutte le persone a contattare tempestivamente le forze di polizia Locale (075.8747255) e le forze dell’ordine (112)».

