Operaio campano di 36 anni muore a Castel Viscardo

Tragico incidente sul lavoro nella giornata di mercoledì fra Orvieto e Castel Viscardo, in provincia di Terni, in località Viceno. Carlo Clemente, un operaio 36enne originario di Benevento e residente San Martino Valle Caudina (Avellino), dipendente di una ditta – la Ispea – subappaltatrice della Snam, ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di posizionamento del metanodotto della Snam nell’area del fosso di Romealla. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Orvieto, gli addetti della Usl Umbria 2 e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto, quest’ultimi coordinati dal dirigente Antonello Calderini, per tutti gli accertamenti del caso. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni che deciderà se e quali accertamenti disporre sulla salma del 36enne, oltre a verificare se tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro siano stati rispettati. Secondo quanto appreso, l’operaio sarebbe scivolato dal bordo della buca realizzata per posizionare le tubature, cadendo da un’altezza di circa cinque metri. Fatale il trauma cranico riportato nell’impatto contro una pietra sporgente che non gli ha, purtroppo, lasciato scampo.

