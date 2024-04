Orientamento ‘per’ il lavoro: se ne parla a Terni il 2 maggio

Si intitola ‘L’orientamento per il lavoro’ il libro che Stefano Feligioni, già assessore della Provincia di Perugia e amministratore di lungo corso, presenterà il prossimo 2 maggio alle ore 16 nella sala consiliare della Provincia di Terni (moderatore sarà il giornalista Fabio Toni). Un testo, una sorta di manuale, che vuole offrire informazioni utili a tutti coloro che si pongono di fronte al mondo del lavoro, spesso senza avere punti di riferimento. «L’orientamento per il lavoro é quella attività che ha come finalità il rendere consapevole la persona in cerca di lavoro dei propri punti di forza e di debolezza – spiega l’autore -, motivandola nella ricerca di occupazione, data la situazione del mercato del lavoro e dell’economia, tenendo conto delle opportunità che l’ordinamento giuridico e le politiche del lavoro mettono a sua disposizione, in modo da consentirgli di fare le scelte più opportune e congrue, data la sua disponibilità e professionalità. L’orientamento è strumento di politica del lavoro».

