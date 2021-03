Orvieto, 35 multe da 400 euro per violazione delle norme anti Covid

Mancata giustificazione dello spostamento da altre regioni, consumo di bevande alcoliche all’aperto in luoghi pubblici, assembramenti e non rispetto del distanziamento interpersonale. Sono queste le motivazioni che hanno portato a ben 35 contravvenzioni da 400 euro in seguito al servizio di controllo interforze nella giornata di sabato ad Orvieto: le persone identificate sono state 85 ed in particolar modo l’obiettivo era evitare che si creassero situazioni di criticità. In alcuni casi erano coinvolti anche dei minorenni: i genitori sono stati contattati. Sono entrati in azione i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia Locale, gli agenti della sottosezione della polizia Stradale e del posto di polizia Ferroviaria su input del questore Bruno Failla.

