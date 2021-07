Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, del Soccorso alpino dell’Umbria e dei carabinieri – nella tarda mattinata di venerdì nella frazione di Sugano (Orvieto) – per soccorrere una donna caduta in un dirupo nei pressi della propria abitazione. Intorno alle ore 14.20 la donna – cosciente – è stata recuperata e affidata alle cure del 118: avrebbe riportato traumi seri, tali da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il successivo trasporto in ospedale.

Condividi questo articolo su