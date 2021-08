Orvieto, incidente a Sferracavallo: grave un uomo

Serio incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle ore 14.15, in strada della Patarina ad Orvieto (Terni), all’altezza di via Clitunno, zona Sferracavallo. Nel sinistro – riferiscono i vigili del fuoco – è rimasta coinvolta una sola autovettura, finita fuori strada. Il conducente, estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco di Orvieto, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Orvieto per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Articolo in aggiornamento