Orvieto, incidente fra tre veicoli in A1: quattro feriti e disagi

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì, intorno alle ore 16, lungo il tratto umbro dell’autostrada A1, poco oltre il casello di Orvieto (Terni) in direzione nord. Tre le autovetture coinvolte nel sinistro in cui sono rimaste ferite – in maniera non grave – quattro persone, fra cui il conducente di una delle auto incidentate. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto unitamente a personale del 118. Il traffico ha subìto forti rallentamenti: si circola temporaneamente su una sola corsia, in attesa che i veicoli vengano recuperati. Presenti anche operatori della viabilità della società Autostrade.

Condividi questo articolo su