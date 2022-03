Orvieto, malore negli spogliatoi per un calciatore 17enne: non è grave

Attimi di paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, nella tarda mattinata di domenica ad Orvieto, durante la partita degli Allievi under 17 Orvietana-Angelana, valida per il campionato regionale A1. Uno dei giocatori della squadra ospite, dopo aver concluso il match all’inizio del secondo tempo, ha infatti accusato un malore negli spogliatoi, dove è stato rinvenuto svenuto dopo aver fatto la doccia ed essersi rivestito.

Diagnosi rassicurante

È stato subito allertato il 118, che ha trasportato il calciatore 17enne, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Stella. Qui è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, da cui è emerso che il malore è da ricondurre ad un calo glicemico. Sono dunque state escluse altre ipotesi e il giovane è stato dimesso. La partita intanto è proseguita regolarmente, finendo 3-2 per i padroni di casa.