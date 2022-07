Orvieto ‘mondiale’ nel tiro a volo dal 14 al 17 luglio: oltre 1.000 atleti

Cerimonia inaugurale mercoledì alle 17.30 in piazza Duomo, poi si inizia. Saranno oltre 1.000 gli atleti provenienti da quaranta Paesi per il 44° World championship sporting, vale a dire i campionati del mondo di tiro a volo specialità Sporting Fitasc: le gare dal 14 al 17 luglio al Tav Orvieto shooting range in località Botto. Non ci sarà la Russia, mentre tra i nomi più rilevanti c’è l’azzurra Graziella Zambrino.

Bellezze ed eccellenze

«Gli Europei di due anni fa – le parole del sindaco Roberta Tardani – sono stati un banco di prova difficile durante la pandemia ma, come allora vene promesso, eccoci per i Mondiali che saranno ancora più spettacolari per la nutrita presenza di partecipanti, oltre mille. A nome di tutta la città di Orvieto diamo quindi il benvenuto a tutti loro, agli staff tecnici e agli accompagnatori, augurando loro di poter conseguire i risultati desiderati sul piano sportivo ma anche di godere appieno delle bellezze ed eccellenze della nostra città e nel nostro territorio portando con loro un ottimo ricordo dell’accoglienza ricevuta». Presente anche il presidente della Fitav, Luciano Rossi: «Mi unisco al saluto di benvenuto ai delegati di questa assemblea generale della Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse, evidenziando che le bellezze e le particolarità della città di Orvieto immersa in un incomparabile scenario naturalistico, che è l’altra caratteristica di questo particolare lembo del territorio umbro, sono il biglietto da visita dei 44° Campionati mondiali di tiro a volo specialità Sporting Fitasc. A ciò si uniscono la competenza dell’organizzazione generale della nostra Federazione, l’accuratezza dell’allestimento del campo di gara e, non ultima, la disponibilità e l’impegno del sindaco Tardani, dell’Assessore Moscatelli e di tutta l’amministrazione comunale di Orvieto». Spazio anche a Katiuscia Spada, tiratrice umbra e vincitrice di quattro titoli mondiali e di riconoscimenti europei e mondiali. Da giovedì mattina le gare vere proprie: cinquanta piattelli al giorno divisi in mattina o pomeriggio.