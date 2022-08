Orvieto: donna trovata morta in casa. Si indaga sulle cause

Tragica scoperta nella prima mattinata di lunedì ad Orvieto (Terni), nella frazione di Osarella, dove una donna di cui non si avevano più notizie da un paio di giorni, è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo quanto appreso, all’origine del decesso ci sarebbe un’intossicazione da monossido di carbonio: la donna è stata trovata dai soccorritori accanto al forno a legna, ormai senza vita. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Orvieto, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: esclusi in ogni casi collegamenti con eventuali cause violente. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso.

Articolo in aggiornamento