Orvieto: rapina all’Unicredit di via Monte Peglia. Bottino di migliaia di euro

L’assalto, con tanto di coltello, è scattato giovedì mattina intorno alle 8.30: ignoti hanno rapinato la filiale di via Monte Peglia della banca Unicredit, ad Orvieto (Terni). In particolare un soggetto – sembra fosse relativamente giovane – è entrato nei locali della banca con il volto coperto dalla mascherina ed ha minacciato il personale presente, sei persone, con un coltello. Il tutto per farsi consegnare i soldi disponibili: un obiettivo centrato – il bottino sarebbe di circa 30 mila euro – con successiva fuga verso l’auto dove probabilmente c’era un complice ad attenderlo. I due avrebbero poi imboccato la vicina autostrada A1 che si trova a poche centinaia di metri dalla fiiale. Le indagini sull’accaduto sono condotte dal personale del commissariaro di pubblica sicurezza di Orvieto, in campo anche con la polizia scientifica, con il supporto della polizia Stradale orvietana. Al vaglio ogni elemento, dalle testimonianze alle immagini delle telecamere, per risalire ai responsabili del ‘colpo’, in seguito al quale non si registrano feriti ma ‘solo’ un grande spavento per le persone coinvolte. La prima ipotesi è che si tratti di ‘pendolari del crimine’ giunti da fuori per mettere a segno il colpo, salvo poi far perdere le proprie tracce a bordo di un’auto verosimilmente rubata e quindi abbandonata lungo il tragitto.

