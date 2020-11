Condividi questo articolo su

















Passi avanti per la costruzione dell’ospedale da campo della Croce Rossa Italiana a Terni, di fronte al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Nella mattinata di venerdì è giunta in città la ‘colonna’ della CRI che ha consegnato i materiali necessari per procedere al montaggio della struttura che punta a migliorare la situazione dei posti letto Covid disponibili.