Ospedale di Terni, nuove donazioni per senologia e Tin

Nuove donazioni per l’ospedale di Terni. Proseguono gli attestati di vicinanza da parte della comunità ternana nei confronti del Santa Maria. In particolare le ultime donazioni hanno riguardato materiale per i reparti di senologia e terapia intensiva neonatale, oltre agli uffici del personale amministrativo.

Le donazioni

La prima donazione ha riguardato borsette per drenaggi e cuscinetti ascellari per le donne della Brest unit al Centro salute donna del Santa Maria. Materiale donato da ‘Terni per Terni donna’ e che permetterà di affrontare con meno disagi il percorso post-operatorio. A ricevere il materiale il direttore sanitario Alessandra Ascani, il responsabile del Centro salute donna Alessandro Sanguinetti e il chirurgo della Brest unit Marina Vinciguerra. Per conto della associazione ‘Terni per Terni donna’, le volontarie Paola Pignocchi e Liliana Catarinozzi. Le altre donazioni hanno riguardato due aerosol e kit per neonati della Tin da 0-2 mesi, donati dalla famiglia Magli, e un sanificatore di tipo mini totem a raggi Uvc, destinato agli uffici amministrativi, donato dalla famiglia Saleppico, in ricordo del signor Alvaro. Il tutto in segno di «ringraziamento per la professionalità e l’umanità dimostrata durante le cure del loro familiare». Alle donazioni era presente la responsabile di pediatria Federica Celi, la responsabile della struttura complessa di economato Cinzia Angione, la dottoressa Maria Rita Bruscolotti della direzione risorse umane, il responsabile delle donazioni Leonardo Fausti. «Tutti questi gesti – ha commentato Anna Rita Ianni, direttore amministrativo – ricordano a tutti noi che ogni tentativo di utilizzare le risorse secondo efficienza ed efficacia non potrà mai eguagliare la sorpresa di ognuno di noi di fronte alla generosità dimostrata dai cittadini per ciascuna donazione».