Ospedale Perugia, 55 assunti e stabilizzazioni

L’azienda ospedaliera di Perugia comunica di aver proceduto alla stabilizzazione di diversi profili professionali, portando così a termine l’iter avviato con gli specifici avvisi emanati nel corso delle scorse settimane. «Si è inoltre proceduto – prosegue la nota – all’assunzione a tempo indeterminato, ricorrendo alle graduatorie disponibili, di 40 infermieri e di 15 operatori socio sanitari».

«Segnale di apprezzamento»

«Le iniziative adottate – sottolinea il commissario straordinario Antonio Onnis – contribuiscono a superare il problema del precariato e consentono così di favorire la valorizzazione e la fidelizzazione del personale. Va da sé che permettono investimenti a lungo termine nello sviluppo delle competenze professionali per favore così la qualità assistenziale ai cittadini. I provvedimenti adottati – prosegue Obnis – rappresentano un forte segnale di attenzione e apprezzamento per le attività svolte dai professionisti che operano con grande dedizione e professionalità, anche in un momento di forte stress organizzativo legato alla emergenza per l’epidemia Covid-19».

I ringraziamenti

«Avverto l’obbligo di sottolineare l’impegno profuso dal direttore amministrativo e dai suoi collaboratori – puntualizza ancora il commissario del ‘Santa Mari della Misericordia’ – che hanno svolto un’attività particolarmente impegnativa in tempi brevi, superando difficoltà logistiche legate al momento. Intendo infine esprimere i migliori auguri ai nuovi professionisti e a chi già opera da tempo in questa azienda».