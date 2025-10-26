di S.F.
Prosegue la scia di incarichi autonomi per medici in quiescenza – ci siamo occupati del tema più volte, ovviamente non accade solo al ‘Santa Maria’ – all’ospedale di Terni per «garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza ed evitare l’eventuale interruzione di pubblico servizio» presso le strutture complesse.
Mercoledì il direttore generale, Andrea Casciari, ha dato il via libera ad un ulteriore incarico per la struttura di anestesia e rianimazione in seguito all’avviso pubblico dello scorso 24 luglio. L’istanza è arrivata e ad oggi fa riferimento alla dottoressa Carla Zagaglioni: c’è il semaforo verde a suo favore fino al 31 dicembre 2025 con turnazione h24 e impegno settimanale non superiore alle 38 ore.
Tutto ciò perché il 9 ottobre la direzione sanitaria ha fatto presente della necessità di attivarsi tenendo in considerazione la «carenza di dirigenti medici nella medesima disciplina» e «vista l’impossibilità di utilizzo della graduatoria del concorso pubblico recentemente espletato in quanto la struttura complessa interessata non risulta più essere parte, per l’anno 2024/2025, della rete formativa delle scuole di specializzazione dell’università degli studi di Perugia». A firmare è anche la dirigente alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti.
