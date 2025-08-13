di S.F.
Una sola istanza pervenuta al ‘Santa Maria’ e semaforo verde per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2025. Una donna in pensione rinforza la struttura compless di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Terni.
L’unica a farsi dopo la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse è la dottoressa classe 1956 Simonetta Passarani. Sarà lei, vista la situazione con il personale, ad essere impegnata per un massimo di 38 ore settimanali. Un atto per «garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza ed evitare l’eventuale interruzione di pubblico servizio».
Ospedale Terni, anestesia e rianimazione: nuovo avviso per medici in pensione