Ospedale Terni, dimissioni inusuali: via un cappellano

di S.F.

L’atto non è inusuale per il tipo di comunicazione, ovvero le dimissioni, quanto per chi le ha presentate. L’azienda ospedaliera di Terni perde il cappellano della cappellania eletta presso il Santa Maria: va via dopo oltre tre anni il reverendo Malcom Francis Dinis. Era stato nominato dall’ex vescovo Giuseppe Piemontese.

La curiosità

Dinis era arrivato in seguito al trasferimento del reverendo Sanjao Benher Patil nel 2020 e, all’epoca, fu nominato assistente religioso nell’ambito relativo del profilo professionale di categoria D. Due settimane fa ha rassegnato le dimissioni con decorrenza da lunedì 27 agosto e l’azienda ospedaliera non ha fatto altro che prendere atto: a firmare la risoluzione del rapporto di lavoro sono la responsabile del procedimento Donatella Calandri e la dirigente Maria Rita Bruscolotti. Il provvedimento sarà inviato alla diocesi di Terni-Narni-Amelia. Fuori dall’ordinario. Ora per la sostituzione entreranno in azione il vescovo Francesco Soddu e, successivamente, padre Angelo Gatto.