Ospedale Terni, Borrello rientra a titolo gratuito

di S.F.

Azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, c’è chi rientra. Si tratta del dottor Leonardo Borrello che, lo scorso 11 gennaio (determina), ha rassegnato le dimissioni con diritto a pensione dal 1° marzo 2024: per lui c’è un incarico a titolo di collaborazione della durata massima di un anno.

Il rientro e la motivazione



Bene, cosa è successo? Borrello – noto per la sua lunga attività da primario della struttura complessa di ostetricia e ginecologia – la scorsa settimana ha chiesto di «prestare la propria attività professionale a titolo gratuito, al fine di supportare la continua crescita professionale dei singoli professionisti mediante attività di affiancamento e supporto nello svolgimento di specifiche attività per un periodo di 12 mesi o un minor periodo in relazione a sopravvenute esigenze», viene specificato nell’atto odierno. In ogni caso sarà così non oltre la data di conferimento al futuro direttore – procedura concorsuale in corso – della struttura. Semaforo verde e firma del direttore generale Andrea Casciari e della dirigente alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti.