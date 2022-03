Ospedale Terni, novità per Ilenia Folletti e Giovanni Carreras

La professoressa Ilenia Folletti e il dottor Giovanni Carreras. Ci sono novità per loro nell’ambito della definizione delle funzioni clinico-organizzative e delle specialità cliniche dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Si tratta di incarichi.

La novità

Ilenia Folletti, in questi mesi responsabile del team vaccinale, è la nuova responsabile facente funzione della struttura semplice di medicina del lavoro. Giovanni Carreras è invece stato indicato come responsabile facente funzione della struttura semplice dipartimentale aritmologia clinica e interventistica: «Ringrazio la direzione – il commento della prima – per la nomina, che prosegue nell’ottica della collaborazione che c’è stata finora tra azienda ospedaliera ed università. Continueremo a lavorare per costruire una struttura efficace per le funzioni universitarie di didattica, ricerca e dell’attività assistenziale». «Il mio ringraziamento – le parole di Carreras – è nei confronti della direzione per l’opportunità offertami. E un grazie ovviamente anche al professor Marcello Dominici e a tutti i colleghi della Cardiologia e dell’Emodinamica per questi anni di lavoro in equipe che sicuramente proseguirà. Non da ultimo ringrazio il capo dipartimento, il dottor Fabrizio Ferilli».

Il riconoscimento

La direzione del Santa Maria spiega che «l’incarico della professoressa Folletti giunge al termine di un prolungato periodo nel quale la professoressa ha coordinato all’interno dell’Ospedale la gestione di tutta l’attività di controllo dei dipendenti come medico competente e della gestione dell’attività vaccinale. E, in particolare, ringraziamo la professoressa per il suo impegno e per la sua dedizione al lavoro. L’assegnazione della struttura al dottor Carreras per l’attività di alta specializzazione rappresenta il giusto riconoscimento del suo lavoro, che siamo certi proseguirà nel migliore dei modi in collaborazione con i colleghi della cardiologia e dell’emodinamica. Inoltre l’incarico della professoressa Folletti ribadisce – concludono dal Santa Maria – la fattiva e costruttiva collaborazione dei professionisti universitari che sono stati e sono determinanti nella gestione dell’emergenza pandemica degli ultimi due anni».