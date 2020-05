Personale ospedale Terni: «Potenziamento resta priorità»

Un incremento del personale sanitario per l’emergenza covid-19, ma non solo. L’azienda ospedaliera di Terni va verso la conclusione di numerose procedure per l’assunzione di dirigenti e varie figure professionali, oltre a proseguire il processo di stabilizzazione già iniziato nelle scorse settimane: a fare il punto della situazione è la direttrice amministrativo del ‘Santa Maria’, Sabrina Socci.

9 mila domande per concorso infermieri

La Socci sottolinea che «il potenziamento dell’organico rimane una priorità per il ‘Santa Maria’ di Terni che, oltre ad essere una azienda ospedaliera ad alta specializzazione funge anche da ospedale di comunità per la città e in questa fase 2 dovrà riorganizzarsi per garantire la progressiva riattivazione di tutte le prestazioni sanitarie». Per quel che concerne gli avvisi ed i concorsi pubblici viene specificato come «la macchina amministrativa non si è mai fermata e oltre al reclutamento collegato all’emergenza covid-19, stiamo portando avanti numerose procedure per il potenziamento dell’organico. Attualmente sono in corso di espletamento avvisi pubblici per incarichi a tempo determinato di dirigente medico in gastroenterologia, urologia e chirurgia generale, un avviso di mobilità per 1 dirigente medico in medicina nucleare, e concorsi pubblici per 9 dirigenti medici (2 in ostetricia e ginecologia, 1 in anatomia patologica, 1 in cardiologia, 2 in radiodiagnostica, 3 in neuroradiologia) e 2 dirigenti farmacisti. Non dimentichiamo poi che, con circa novemila domande arrivate al 30 aprile, è in corso anche la procedura concorsuale congiunta con la Usl Umbria 2 per l’assunzione di 325 infermieri, di cui 27 presso la nostra azienda, e un’altra procedura congiunta sarà presto indetta per reclutare tecnici sanitari di radiologia medica».

L’emergenza covid-19 e le novità

In merito alle azioni in fase di pandemia, l’azienda ospedaliera «ha provveduto all’assunzione a tempo determinato di 10 infermieri, 2 operatori socio sanitari e 3 tecnici sanitari di laboratorio biomedico mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità. Inoltre sono stati indetti avvisi pubblici per il conferimento di incarichi libero professionali e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 1 del dl 14/2020, che hanno consentito il reclutamento, per tutta la durata dello stato emergenziale, di 14 dirigenti medici specialisti e in formazione specialistica (7 a malattie apparato respiratorio covid, 3 a malattie infettive, 2 all’anestesia e rianimazione, 1 all’immunoematologia e trasfusionale e 1 alla task force), 2 dirigenti farmacisti, 3 psicologi, 5 tecnici di laboratorio biomedico e 2 fisioterapisti. Ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto, inoltre, è già stato espletato un avviso pubblico per medici anestesisti rianimatori, per la durata massima di un anno, e sono in corso di espletamento altri avvisi per dirigenti farmacisti e per dirigenti medici di varie discipline (malattie apparato respiratorio, malattie infettive, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, fisiatria)».

Le stabilizzazioni: ulteriori 33 entro fine anno

In chiusura dal ‘Santa Maria’ specificano che è in fase di conclusione la fase di stabilizzazione del personale precario. «In attuazione dell’accordo tra la Regione Umbria e le organizzazioni sindacali di categoria, l’azienda ospedaliera di Terni con decorrenza 2 aprile ha proceduto alla stabilizzazione a tempo indeterminato di 50 precari e di questi 12 sono nuove assunzioni (9 infermieri e 3 Oss) che stanno prendendo servizio in questi giorni. Entro il 31 dicembre altre 33 unità saranno stabilizzate».