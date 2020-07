Prime firme e nomine per il neo commissario straordinario dell’ospedale di Terni, Pasquale Chiarelli. Non ci sono novità rispetto al periodo che ha visto protagonista Andrea Casciari: ci sono le conferme di Sabrina Socci in qualità di direttore amministrativo – fino al 31 dicembre 2020 – e Sandro Vendetti per le funzioni di direzione sanitaria «per motivi di opportunità e di continuità».

USL UMBRIA 2, CONFERME PER GIAMMARTINO E BOCO