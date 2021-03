Radioterapia ospedale Terni, Fabio Trippa responsabile

Ancora novità per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. C’è un cambio al vertice della struttura complessa di radioterapia: a salutare è il dottor Ernesto Maranzano (68 anni a maggio) che, lo scorso 19 marzo, ha rassegnato le dimissioni a decorrere dal 1° aprile. In attesa di coprire in via definitiva il ruolo con la procedura selettiva, c’è il via libera ad interim per il dottor classe 1964 Fabio Trippa per un periodo di nove mesi. Il periodo massimo per la sostituzione, poi eventualmente prorogabile.

