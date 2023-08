Ospedale Terni, responsabili strutture: poker di proroghe

di S.F.

Poker di proroghe al Santa Maria di Terni per alcuni responsabili facenti funzione di strutture semplici e complesse. Il direttore generale Andrea Casciari ha firmato giovedì il via libera per Mauro Barabani, Stefano Bartoli, Alessandra Ascani ed Eugenia Carnevali.

Le strutture coinvolte

Si parte dalla struttura semplice dipartimentale di medicina d’urgenza: in attesa del perfezionamento degli accordi aziendali per la regolamentazione degli incarichi, il dirigente medico Mauro Barabani andrà avanti in via temporanea per altri nove mesi a partire dal 25 agosto con indennità mensile da 300 euro. Spazio poi al dirigente psicologo Stefano Bartoli: nel suo caso c’è la proroga da responsabile della struttura semplice di psicologia clinica – la durata è la stessa del collega – dal 1° agosto. Per la dottoressa Alessandra Ascani c’è una differenza essendo coinvolta la struttura complessa di formazione, qualità e comunicazione: la proroga vale per lei un’indennità da 600 euro al mese. Si chiude con la struttura semplice laboratorio forense: per la dottoressa Eugenia Carnevali ‘prolungamento’ in qualità di responsabile ff dall’8 agosto.