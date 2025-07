di S.F.

Struttura complessa di direzione medica dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, chiuso il cerchio in seguito all’avviso pubblico – pubblicato lo scorso 26 febbraio – per il conferimento dell’incarico quinquennale. Giovedì l’ultimo step della commissione che dà il via libera al dottor Massimo Rizzo.

Il professionista ha ottenuto un punteggio complessivo di 75, dieci in più rispetto ad Antonella Stefania Morgante: decisivo in particolar modo il curriculum. A firmare sono Rosa La Mantia (presidente del gruppo di lavoro), Pietro Manzi, Paolo Valentini e Giancarlo Viviani.