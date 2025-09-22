Si è ufficialmente insediato il nuovo comandante della stazione carabinieri di Otricoli: è il maresciallo Gianni D’Arpino, 28 anni e originario del Frusinate. Prende il posto di Tito Saveri, in pensione dopo anni alla guida del presidio dell’Arma.

«D’Arpino – riporta una nota dei carabinieri – si è arruolato nell’Arma nel 2020, intraprendendo il suo percorso di formazione presso la scuola marescialli e brigadieri di Firenze. Al termine del triennio, dopo aver conseguito la laurea in scienze giuridiche della sicurezza, è stato destinato all’11° Reggimento carabinieri ‘Puglia’ con l’incarico di comandante di squadra, occupandosi prevalentemente della gestione dell’ordine pubblico. Nello stesso periodo ha inoltre maturato una breve esperienza nell’Arma territoriale, prestando servizio di supporto nella provincia di Foggia, in particolare a Cerignola e nei comuni limitrofi».

All’atto dell’insediamento il maresciallo D’Arpino si è detto «onorato del prestigioso incarico al servizio della comunità di Otricoli, per garantirne la sicurezza ed assolvere la funzione primaria di rassicurazione sociale». Per lui, l’augurio e il sostegno delle istituzioni locali che hanno salutato il suo arrivo.