Otricoli, primo decesso di persona positiva

Tra gli ultimi decessi legati al Covid in Umbria c’è anche il primo registrato tra i cittadini di Otricoli: la vittima è un ultraottantenne, ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Santa Maria di Terni e deceduto nella giornata di martedì. A renderlo noto è stato anche il sindaco, Antonio Liberati, in un post su Facebook in cui esprime «le più sentite condoglianze» alla famiglia dell’anziano. Dalla dashboard regionale emerge che sono attualmente 16 i casi di positività registrati, ma secondo lo stesso primo cittadino «ormai la situazione evolve molto rapidamente e diventa quindi difficile dare informazioni precise in tempi reali». «Dopo la comunicazione del 6 novembre nella quale in un solo giorno eravamo passati da 4 a 13 positivi – continua il sindaco -, ho sperato ogni momento che la situazione si calmasse. Purtroppo ciò non è avvenuto, anzi, abbiamo registrato numerosi altri casi che di fatto rendono sterili i numeri dati. La realtà è che il virus gira». Secondo l’analisi di Liberati la maggior parte dei casi emersi ad Otricoli ha «origini ospedaliere».

