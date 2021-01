Overdose a Perugia: 40enne ricoverato con riserva di prognosi

Si trova ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, prognosi riservata, un uomo di nazionalità italiana di poco meno di 40 anni di età, colpito nella notte fra venerdì e sabato da un malore legato ad una presunta overdose di droga, eroina in particolare.

Zona Settevalli

Il fatto è accaduto all’interno di un’abitazione in zona Settevalli, territorio comunale di Perugia. L’uomo, pur in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso dagli operatori del 118, è stato condotto presso il nosocomio dove i sanitari hanno prestato le necessarie cure per salvargli la vita. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Perugia, coordinati dal maggiore Pierluigi Satriano, intervenuti sul posto con personale del Nucleo operativo e radiomobile.