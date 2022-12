Trionfo ternano in occasione dell’open nazionale di padel andato in atto a Perugia nel weekend. La 27enne Valentina Aimone – l’unica under del territorio ad aver vinto un Lemon Bowl – e la 22enne Giorgia Rosi, in forza all’Happy Village, hanno trionfato superando in finale la coppia composta da Elena Schiattella e Sara D’Ambrogio in tre set. Soddisfazione e premiazione alla presenza del consigliere regionale Fit con delega al padel Fabio Moscatelli.

Condividi questo articolo su