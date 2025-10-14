Terni si prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, la fase finale del campionato nazionale di padel a firma del Comitato Sportivo Italiano (Csi). L’appuntamento è fissato dal 17 al 19 ottobre al circolo sportivo Happy Village, che tornerà ad essere il cuore pulsante di tre giornate all’insegna di sport, socialità e promozione del territorio.

Alla presentazione ufficiale di martedì mattina, erano presenti l’assessore comunale allo sport Marco Schenardi, la presidente del Csi Terni Raffaela Sabatini, la vicepresidente Federica Bigi, e i rappresentanti del comitato regionale Fitp Umbria Fabio Moscatelli e Giuditta Filipponi. «È una manifestazione importante – ha sottolineato Schenardi – che lo scorso anno ha dimostrato un’organizzazione seria, un’ottima partecipazione e un impatto positivo sul territorio. Come Comune siamo contenti e fieri di poter ospitare di nuovo un evento di questo livello».

Sulla stessa linea Fabio Moscatelli, anche vicepresidente del Coni Umbria: «Avere un altro grande evento a Terni, e soprattutto per il secondo anno consecutivo, significa che il lavoro è stato fatto bene. Chi è venuto da fuori è stato accolto nel migliore dei modi e ha avuto piacere a tornare. Il padel è in forte crescita e occasioni come questa contribuiscono anche a valorizzare il territorio». Giuditta Filipponi ha ricordato il successo della scorsa edizione: «Il Csi ha portato a Terni tante persone e creato un bellissimo momento di aggregazione, dentro e fuori dal campo. Siamo orgogliosi che la manifestazione torni anche quest’anno».

Per la presidente del Csi Terni, Raffaela Sabatini, la riconferma è «una grande soddisfazione. L’anno scorso è stata una sfida, ma la risposta è andata oltre ogni aspettativa. Ricordo un ragazzo del Piemonte che, al termine della terza giornata, ci ringraziò per l’organizzazione e per avergli fatto scoprire un territorio che non conosceva. Aveva visitato anche la Cascata delle Marmore e ci disse che sarebbe tornato portando altre persone. È la prova che eventi sportivi come questo hanno anche un grande valore turistico».

La vicepresidente Federica Bigi ha illustrato i dettagli organizzativi: «Quest’anno i comitati partecipanti saranno nove, in crescita rispetto ai sei del 2024. Oltre ai confermati Verbania, Cuneo, Asti, Bolzano e Reggio Emilia, si aggiungono Perugia, Teramo e Lecce. Saranno coinvolti circa 180 atleti e, tra accompagnatori e dirigenti nazionali, arriveranno a Terni oltre 300 persone. Il format resta quello collaudato dello scorso anno, con le fasi preliminari in programma venerdì pomeriggio e sabato, e le finali domenica 19 ottobre. Previsti anche momenti di socialità, con un aperitivo inaugurale il venerdì sera e la cena di gala del sabato». Tre giorni di sport e convivialità, dunque, che faranno di nuovo del Csi Terni un punto di riferimento nazionale per il padel e per la promozione del territorio.