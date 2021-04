PalaTerni, chiusi primi contratti commerciali: c’è anche Decathlon

Decathlon, Unieuro, Conad ed un nuovo McDonald’s con drive. Primi contratti commerciali chiusi per il nuovo palazzetto dello sport, in via di sviluppo nell’area del Foro Boario: a confermarlo è Sergio Anibaldi della Palaterni srl, la società impegnata nella costruzione della struttura, in un’intervista a Il Corriere dell’Umbria.

PALATERNI, SI SPINGE PER IL COMMERCIALE

IL MUTUO DA 1,5 MILIONI DI EURO

Si punta ad anticipare i tempi

Anibaldi nella circostanza ha confermato l’anticipo dei tempi rispetto alla conclusione dei lavori. Si punta all’estate del 2022, giugno per la precisione: «Nonostante alcune criticità che abbiamo dovuto affrontare in questo periodo, tra cui la situazione dettata dalla pandemia e alcune lungaggini per il mercato ortofrutticolo, manteniamo le nostre promesse e il PalaTerni aprirà i battenti in anticipo sulla tabella di marcia prevista inizialmente», spiega Anibaldi. «La nostra filosofia è sempre stata quella di portare brand di alta qualità e soprattutto nuove aperture per la città di Terni, come appunto Decathlon e Unieuro che saranno i primi punti vendita nella Conca». Come noto l’opera prevede un investimento complessivo superiore ai 18 milioni di euro e di recente sono scattate le demolizioni con esecuzioni in danno per i fabbricati che erano ancora rimasti in piedi.

Possibili ingressi

Nel contempo proseguono contatti per ulteriori ingressi nell’area commerciale (i metri quadrati complessivi sono 5.000), la prima ad essere stata avviata dopo le demolizioni: «Stiamo valutando – specifica Anibaldi – anche altre proposte significative per ristorazione e bar».