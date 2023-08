PalaTerni, si va verso il collaudo: approvata la ‘variante as-built’. Ok ad un’isola ecologica

di S.F.

Uno step fondamentale e propedeutico al collaudo tecnico-amministrativo della struttura che, come noto, salvo sorprese ospiterà il campionato mondiale paralimpico 3D di scherma ad ottobre. La firma è del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini e riguarda il PalaTerni: c’è l’approvazione delle varianti in corso d’opera legate al contratto di concessione del 21 ottobre 2019 e soprattutto della variante ‘as-built’, vale a dire del costruito.

«COLLAUDO ENTRO LA FINE DI AGOSTO», IL SOPRALLUOGO

Lo step

In sostanza è un passaggio utile per verificare la rispondenza tra ciò che è stato approvato in origine e ciò che è stato realizzato. Bene, ma di cosa si prende atto? Ad esempio della modifica del tracciato del muro di confine lato nord-ovest, il cambiamento rispetto alla recinzione di sicurezza del palasport, di aggiornamenti sulla prevenzione incendi, la rete opere di urbanizzazione, strutture ed impianti. Tutto ‘as built’. C’è anche altro.

Le altre approvazioni

In tutto ciò ecco due nuove approvazioni. Si parla di un’isola ecologica a servizio degli edifici commerciali – con tanto di prescrizioni imposte da Asm – e del via libera alla soluzione tecnica proposta per il «mantenimento dell’accesso carrabile di servizio allo stadio comunale, da utilizzarsi esclusivamente in caso di eventi sportivi e sotto la gestione diretta delle autorità preposte alla gestione dell’ordine pubblico, elaborata a seguito della disposizione per la progettazione ed esecuzione della relativa variante non sostanziale».