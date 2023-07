Mondiali paralimpici scherma al PalaTerni: «Collaudo entro la fine di agosto»

di S.F.

Mondiale paralimpico di scherma al PalaTerni o al palatennistavolo De Santis? C’è da decidere perché il tempo stringe e in tal senso martedì mattina è scattato il sopralluogo internazionale – focus anche sulle strutture alberghiere del territorio per l’accoglienza – per fare il punto della situazione e, magari, mettere la parola fine sulla scelta. A fare da ‘ciceroni’ sono stati in particolar modo Sergio Anibaldi in rappresentanza di Salini e Alberto Tiberi con il fratello Francesco (mostrati i layout), il presidente del Circolo Scherma Terni, la società organizzatrice dell’evento iridato. Non potevano mancare esponenti del Comune – gli assessori Giovanni Maggi e Marco Schenardi, più il dirigente Piero Giorgini e il funzionario tecnico dello sport Fausto Ottaviani – e della fondazione Carit, con Luigi Carlini e Massimo Valigi in loco. Tra i protagonisti il segretario generale della Federscherma Marco Cannella, il responsabile dell’area tecnico sportiva Fis Adriano Bernardini e Guya Standoli per il settore paralimpico. C’è da convincere anche Pál Szekeres, presidente dell’Iwas. Sul posto anche i progettisti dell’impianto. Filtra ottimismo, d’altronde il sindaco Stefano Bandecchi non più tardi di dieci giorni fa aveva fatto presente che il mondiale si sarebbe fatto al PalaTerni, seppur non finito in tutti i suoi elementi.

Tiberi soddisfatto: «Serve l’accordo economico per sostenibilità struttura»

Nel pomeriggio arriva la nota del Circolo: «Il rappresentante del Comune di Terni, Piero Giorgini, ha ribadito più volte che la struttura sarà completata e collaudata entro la fine di agosto, consentendo al comitato organizzatore di iniziare l’allestimento dell’evento iridato programmato per il 19 settembre, data già stabilita da tempo. Entro agosto, sarà presentato il collaudo tecnico amministrativo e, successivamente, verrà rilasciata l’agibilità della struttura entro le 48 ore successive. Una volta completato l’iter amministrativo, il Circolo Scherma Terni potrà iniziare i preparativi per le gare». Soddisfazione da parte di Tiberi: «Sono molto felice di questa notizia, adesso dobbiamo trovare un accordo economico che sia sostenibile per l’utilizzo della struttura. Questo per noi rimane ancora un grande punto interrogativo perché ancora non sappiamo con certezza se dovremo pagare la struttura e a chi dovremo fare riferimento. Gli accordi con la vecchia amministrazione erano chiari ed erano stabiliti dall’accordo firmato con la Fis City Partner, che scadrà il 31 dicembre 2023 e ci garantiva l’utilizzo gratuito di tutte le strutture comunali, come era stato inizialmente approvato per il Palatennistavolo, struttura indicata per lo svolgimento di questi mondiali nel 2021. Siamo fiduciosi e ringraziamo tutti coloro che ci sostengono in questo grande progetto, in particolare la Fondazione Carit, che sono sostenitori dell’evento e della realizzazione di questa nuova struttura e che condividono l’entusiasmo della partnership con la Fis». Al sopralluogo della commissione internazionale Iwas hanno preso parte anche Udo Ziegler e Arno Schneider. Le gare si svolgeranno dal 2 all’8 ottobre.