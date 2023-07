Pallavolo: la Bosico organizza il ‘Summer Camp’ a Polino

Preparazione fisica, allenamenti tecnico-tattici, giochi e divertimento: ‘quartier generale’ sarà l’hotel Don Bosco di Colle Bertone (Polino) per il ‘Polino Summer Camp’ della Bosico Volley. La società del presidente Benito Montesi, dopo il successo del 2022, ripropone l’appuntamento dal 28 agosto al 3 settembre. L’iniziativa – che comprende la pensione completa – ha un costo di 180 euro ed è aperta a tutte le ragazze nate nel 2011 ed anni precedenti (categoria futura under 13 a seguire). Per info e adesioni: 366.2190644 e [email protected].

