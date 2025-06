Teoria e pratica a servizio della sicurezza in quota: si è svolto il corso di formazione per installatori di linee vita, organizzato dalla Tesef-Scuola Edile CPT nella sede della Cassa Edile di Terni. Un’iniziativa nata per rispondere alle più recenti esigenze normative e tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, con un focus mirato sulla formazione pratica e qualificata degli operatori del settore.

«A confermare il valore dell’iniziativa – riporta una nota dell’azienda PanFix Italia – è la collaborazione con la nostra azienda, leader nella progettazione, fornitura e installazione di sistemi anticaduta, dpi e sistemi di fissaggio. PanFix Italia – si legge – è da anni un punto di riferimento per la sicurezza in quota, grazie a una solida competenza tecnica e ad un costante aggiornamento in materia normativa.

Durante la giornata formativa, accanto al docente Tesef, l’ingegnere Massimiliano Capponi che si è occupato della parte teorica, sono intervenuti Simone Nelli (socio PanFix Italia) e Massimiliano Sini (geometra PanFix), che hanno dato supporto agli aspetti legislativi e progettuali delle linee vita, per poi spostarsi sul campo prove della struttura per delle dimostrazioni pratiche».

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Tesef per questo importante appuntamento formativo – afferma Simone Nelli –. Per PanFix Italia la formazione è un valore strategico. Puntiamo da sempre su competenza, affidabilità e qualità degli interventi. Partecipare attivamente a eventi come questo ci permette non solo di trasmettere know-how, ma anche di mantenere alta l’attenzione sulle novità del settore, offrendo soluzioni sempre in linea con gli standard più aggiornati».