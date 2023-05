Parco Cardeto Terni, c’è il contratto: affidamento annuale. «Segreto d’ufficio» per il personale

di S.F.

«Il contratto di servizio avrà durata di anni uno, più due opzionali. È ammessa la proroga per la durata di sei mesi. In ragione della tutela dell’interesse pubblico il contratto verrà consegnato parzialmente e produrrà effetti solo per l’annualità». È quanto recita l’articolo 2 del ‘patto’ tra Comune e Terni Reti per l’affidamento in house del parco ‘Galigani’ di Cardeto: rispetto a quanto emerso in precedenza, cambia dunque la modalità nella distribuzione del triennio. Il valore per il 2023 è di 146.400 Iva compresa.

Il motivo

La motivazione? «Per le annualità successive le obbligazioni giuridiche verranno perfezionate con l’attivazione delle opzioni fissate con il presente contratto, ovvero solo in seguito all’assunzione dell’impegno finanziario da disporre con determinazione dirigenziale, in ragione degli effettivi stanziamenti di bilancio». Dunque niente affidamento biennale immediato. Le spese per acqua, luce, gas e infrastrutture a rete sono a carico del Comune, mentre la società partecipata resta responsabile di eventuali danni arrecati ai locali e della manutenzione del verde.

Il personale e il segreto d’ufficio

Curioso il passaggio sul personale impegnato nel servizio: «È tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. La società deve incaricare del servizio, persone che possiedono le capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dello stesso ed esso è tenuto, inoltre, a mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l’andamento regolare del lavoro del Comune, nonché essere disponibile e collaborare con altri operatori, in particolare nei riguardi dell’utenza». Non c’è ancora una data d’apertura. A firmare il contratto saranno il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini e l’au della società, Stefano Stellati.