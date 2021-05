Parrano, produce droga psichedelica in casa: denunciato

Un cutter a lama intercambiale e chiusura a serramanico della lunghezza di quindici centimetri, diciannove piantine di marijuana, tre grammi di anfetamina e solventi per l’estrapolazione della droga da un prodotto di tintura concentrata – estratto di radice – prodotto nell’amazzonia brasiliana. Tutto materiale trovato in possesso di un 41enne americano nel corso di un controllo dei carabinieri a Parrano, in provincia di Orvieto: per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La produzione di droga



I militari – impegnati i carabinieri della stazione di Fabro in collaborazione con il nucleo operativo di Orvieto – si sono attivati nella serata di lunedì. Il coltello e lo stupefacente sono stati sequestrati: l’uomo, già note alle forze dell’ordine e con precedenti penali in materia di droga, ha riferito di essere lui stesso il produttore della sostanza trovata, vale a dire la dimetiltriptamina o dmt. Si tratta – specifica l’Arma – di una potente droga psichedelica derivata da processi di miscelazione, dosaggi e trattamenti con ammoniaca, soda caustica e liquidi infiammabili.