Abitazione in fiamme nella notte fra sabato e domenica a Passignano sul Trasimeno, in località Trecine. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia con due squadre ed una terza del distaccamento di Castiglione del Lago. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano ed hanno interessato alcuni mobili, danneggiandoli. Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria dell’abitazione. Non risultano comunque persone coinvolte nell’accaduto.

