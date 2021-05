Pattinaggio a Terni, dopo 14 mesi ripresa l’attività con le scuole

Si era fermato tutto con il primo lockdown del marzo 2020. Ora, a distanza di 14 mesi, è ripartito a Terni il pattinaggio a rotelle nell’ambito delle attività scolastica. Buona notizia per l’Euro Sport Club del presidente Carlo Danieli e soprattutto per i più piccoli: «Bambini e bambine – spiega la società – delle classi di scuola primaria e dell’infanzia ‘Le Grazie’ e ‘Matteotti’ – dell’Istituto comprensivo ‘Marconi’ – si recheranno quindi nello spazio polifunzionale di via Irma Bandiera per praticare l’attività motoria di pattinaggio a rotelle». Si tratta di un progetto di collaborazione tra gli istruttori dell’Asd e le scuole, in un patto che si rinnova da oltre vent’anni: «L’iniziativa – viene ricordato – può avere luogo vista l’individualità di questa disciplina sportiva e soprattutto perché si svolge all’aperto, ma con copertura, una situazione che offre garanzia di svolgimento. Lo spazio messo a disposizione dal Comune di Terni permette a centinaia di bambini e bambine di poter effettuare in tutta sicurezza una attività sportiva che da tempo non veniva praticata».

