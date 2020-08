Pattinaggio, tricolore corsa su strada a Terni

Il tris è servito. Terni ospiterà ancora – dopo le due precedenti esperienze tra il 2015 e il 2016 – i campionati italiani di pattinaggio a rotelle di corsa su strada. Il via libera è arrivato martedì in occasione del consiglio federale telematico della Fisr: l’appuntamento è fissato dal 9 all’11 ottobre e prevede la partecipazione di circa 500 atleti delle categorie junior, ragazzi, allievi e senior. Il tutto avverrà rispettando le normative per il contenimento del covid-19.

La Federazione specifica che i tricolori a Terni «assegneranno i titoli assoluti ai singoli atleti, mentre non sono previste classifiche a punti per le società. Saranno i primi importanti eventi di livello nazionale – di mezzo anche il campionato di maratona/100 metri sprint in corsia di Riccione – post covid della Fisr che daranno un segnale forte di ripartenza dell’attività sportiva federale, nel rispetto delle indicazioni sanitarie nazionali e regionali e dei protocolli Fisr per la sicurezza per le gare in funzione della limitazione del contagio». In campo per l’organizzazione ci saranno l’Euro Sport Club e la Skate championship. Prima delle gare – 8 ottobre – ci sarà una giornata per le prove. Il ciclopattinodromo ‘Renato Perona’ torna protagonista.

