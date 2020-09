Paura in Salento per una comitiva di ragazzi umbri: scontro Jeep-Audi, un ferito grave

Paura nella mattinata di sabato in Salento per una comitiva di ragazzi umbri. A bordo di una Audi si sono scontrati con una Jeep lungo la strada che collega Tavano ad Alezio, in territorio provinciale leccese: l’uomo alla guida della Jeep – ha terminato la propria corsa fuori dalla sede stradale – è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle gravi condizioni riportate nell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. A riportarlo sono i media locali, tra i quali quotidianodipuglia.it.

