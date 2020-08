Non solo problemi maltempo in Umbria. Lunga serie di interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche, in particolar modo nell’area del fermano: grosso spavento lungo la strada statale 16 – tra San Tommaso e Lido di Fermo – per una famiglia di Foligno che, all’improvviso, si è vista cadere un albero a pochi centimetri dalla propria auto. Fortunatamente non si è registrata alcuna serie conseguenza. A riportare la notizia è il portale cronachefermane.it.

