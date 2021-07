Per Jovanotti incidente a Castel Rigone: «Tre costole incrinate»

Ha pubblicato alcuni scatti dal sel del video ‘L’allegria’ di Gianni Morandi in compagnia di Valentino Rossi e più di qualcuno ha notato delle ferite sul suo viso. Protagonista il noto cantautore Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che attraverso il proprio profilo Facebook ufficiale ha rassicurato i fan: tutto legato ad un piccolo incidente in terra umbra. «I graffi sulla mia faccia sono perché il giorno prima, venendo giù dai tornanti di Castel Rigone (frazione di Passignano sul Trasimeno) in bici, sono andato lungo dentro a un roveto e mi sono incrinato pure tre costole. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole», la spiegazione fornita alle tante persone che lo seguono via social.

Condividi questo articolo su